خلال لقاء المنقوش..السفير التركي يؤكد استعداد بلاده لتلبية متطلبات مراكز مجابهة كورونا

أخبارليبيا24

أكد السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، اليوم الأربعاء استعداد بلاده لتلبية كافة المتطلبات التي تحتاجها المستشفيات، والمراكز الصحية، ومراكز العزل المعنية بمجابهة فيروس كورونا.

وأوضح يلماز خلال استقبال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وفداً من المسؤولين والأطباء والاخصائيين بقطاع الصحة التركي، أن الوفد سيقدم تقريرا كاملا لوزارة الخارجية الليبية بالاحتياجات المطلوبة للمرافق الصحية عقب الانتهاء من زيارتها.

وأعربت المنقوش، عن شكرها وتقديرها للحكومة التركية، لسرعة استجابتها للدعوة الموجهة إليها للوقوف على احتياجات القطاع الصحي في ليبيا خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمجابهة فيروس كورونا والاحتياجات الضرورية والعاجلة للحد من انتشاره.

وعبرت وزيرة الخارجية خلال هذا اللقاء عن تعازيها للرئاسة والحكومة والشعب التركي، في ضحايا الحرائق التي نشبت في جنوب تركيا، وأسفها للخسائر التي خلفتها في الأرواح والممتلكات.

يذكر بأن الوفد التركي والذي يضمن عددا من المسؤولين، والأطباء، والأخصائيين، والمختصين بقطاع الصحة التركي، كان قد وصل خلال اليومين الماضيين إلى ليبيا حيث قام بزيارة تفقدية إلى عدد من المرافق الصحية بمدينتي مصراتة وزليتن، وسيقوم بسلسلة من الزيارات المماثلة للمرافق الصحية بطرابلس، وذلك للوقوف على احتياجاتها.