المنقوش تحيل وفاء بوقعيقيص للإستقالة الاعتبارية بسبب رفض الأخيرة الرجوع الى العمل بالداخل

كلفت وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، أمس الثلاثاء، خالد الضعيف بتسيير مهام السفارة الليبية بواشنطن.

المنقوش، وفي خطابها الذي تابعته قناتنا، الموجه للضعيف والمراقب المالي بالسفارة، قالت: “استناد على انتهاء مدة عمل وفاء طاهر بوقعيقيص بالخارج قانونا من تاريخ 30/05/2021، وبناء على مراسلتنا السابقة التي يطلب فيها تسليم مهام السفارة، وبعدم امتثال المعنية لتعليماتنا وعدم التحاقها بمهام اعمالها بالداخل رغم اخطارها قانونا بذلك، واستناد على ما ذكر تم إصدار قررنا رقم (211) لسنة 2021 بشأن إحالة المعنية للاستقالة الاعتبارية”.

وتابعت: “وباعتبار أن المعنية لا تعتبر قانونا أحد موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي بعد صدور قرارنا المشار إليه أعلاه، وكذلك عدم قانونية وضعية بقائها بالسفارة حسب القانون الليبي والامريكي، لذلك يطلب منكم الاستلام الفوري من المعنية لمهام السفارة وعلى خالد الصادق الضعيف تسيير مهامها وموافاتنا”.

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