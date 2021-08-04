الدبيبة يلتقي وزيرة الداخلية الإيطالية لبحث هذه الملفات

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء بمقر وزارة الدفاع في طرابلس وزيرة الداخلية الايطالي لوتشيانا جيزي والوفد المرافق لها، والتي تقوم بزيارة فنية إلى ليبيا لبحث عدد من الملفات المشتركة.
وقال المكتب الإعلامي للدبيبة إن اللقاء كان بحضور وزير الداخلية خالد مازن ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس جهاز الهجرة غير الشرعية.
وأكد الدبيبة خلال اللقاء “على ضرورة تفعيل الدور الايطالي في ملف الهجرة وان يكون هناك تعاون جاد بين الوزارتين. وتناول اللقاء أيضًا الأحداث الجارية في تونس ومدى تأثيرها على ملف الهجرة تحديدًا”.
من جهتها دعت الوزيرة الإيطالية إلى “ضرورة التواصل المستمر مع وزارة الداخلية الليبية للتنسيق في عدد من الملفات الهامة المشتركة وأهمها ملف الهجرة غير الشرعية”.
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