الدبيبة يلتقي وزيرة الداخلية الإيطالية لبحث هذه الملفات

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء بمقر وزارة الدفاع في طرابلس وزيرة الداخلية الايطالي لوتشيانا جيزي والوفد المرافق لها، والتي تقوم بزيارة فنية إلى ليبيا لبحث عدد من الملفات المشتركة.

وقال المكتب الإعلامي للدبيبة إن اللقاء كان بحضور وزير الداخلية خالد مازن ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس جهاز الهجرة غير الشرعية.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء “على ضرورة تفعيل الدور الايطالي في ملف الهجرة وان يكون هناك تعاون جاد بين الوزارتين. وتناول اللقاء أيضًا الأحداث الجارية في تونس ومدى تأثيرها على ملف الهجرة تحديدًا”.

من جهتها دعت الوزيرة الإيطالية إلى “ضرورة التواصل المستمر مع وزارة الداخلية الليبية للتنسيق في عدد من الملفات الهامة المشتركة وأهمها ملف الهجرة غير الشرعية”.