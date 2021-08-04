رئيس مجلس النواب: عبد السلام الحاسي هو الممثل القانوني بصفته رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية

وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، خطاباً إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، والنائب العام الصديق الصور، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير المالية خالد المبروك.

المستشار صالح، وفي خطابه الذي طالعته قناتنا، قال: “بالإشارة لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وبناء على القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية أرقام: (78) سنة 2013، و(8) لسنة 2017 م، و(10) لسنة 2019، فإن عبد السلام محمد سعد الحاسي، هو الممثل القانوني بصفته رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، حتى يتم البت في ملف المناصب السيادية، وفقا للاتفاق السياسي، عليه يطلب منكم وضع ما سلف ذكره موضع التنفيذ كلا وفقا لاختصاصه”.

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