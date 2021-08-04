متطوعو الهلال الأحمر بنغازي يسيرون قافلة طبية لــقرية “الجرير”

أرسل متطوعو وحدة القوافل الطبية التابع لقسم الصحة بالهلال الأحمر فرع بنغازي، قافلة طبية إلى منطقة الجرير الواقعة إلى الجنوب من مدينة بنغازي، استمراراً في “توسعة رقعة العمل الإنساني والسعي إلى وصول الخدمات الإنسانية إلى مستحقيها” حسب ما أورده فرع الهلال الأحمر على منصته الإعلامية.

توفر هذه القافلة خدمات الكشف الطبي المجاني للمواطنين داخل العيادة المتنقلة وتقديم ما يلزم من أدوية، ضمن سلسلة من الزيارات التي تقوم بها وحدة القوافل بهدف الوصول للفئات المستضعفة و الأكثر احتياجاً في كافة ضواحي المدينة.

وتعد قرية الجرير منطقة نائية تفتقر إلى أغلب الخدمات الصحية وتقع جنوب بنغازي بمسافة 140 كم ثم 20 كم من الطريق الوعرة غير المعبدة، مما يصعب مهمة وصول الخدمات الإنسانية إليها- وفقاً لما ذكره المكتب الإعلامي للفرع.

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