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إلغاء قرار فرض تحليل كورونا على مسافري رحلات الطيران الداخلية

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عمم رئيس مصلحة الطيران المدني المهندس مصطفى عبدالحميد بن عمار كتاباً رسمياً وجهه إلى جميع مديري المطارات العاملة في ليبيا، ألغى بموجبه قراره السابق بشأن فرض التحليل الخاص بالكورونا على مسافري الرحلات الداخلية.

وأوضح رئيس المصلحة أنه برغم إلغاء القرار السابق بفرض الاختبار السريع أو اختبار PCR على ركاب الرحلات الداخلية إلا أنه يؤكد على ضرورة الالتزام بالعمل بــ”دليل اجراءات الوقاية من فيروس كوفيد – 19 في عمليات الطيران المدني” الصادر في يونيو من العام الماضي 2020 م بكافة المطارات الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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