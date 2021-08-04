إلغاء قرار فرض تحليل كورونا على مسافري رحلات الطيران الداخلية

عمم رئيس مصلحة الطيران المدني المهندس مصطفى عبدالحميد بن عمار كتاباً رسمياً وجهه إلى جميع مديري المطارات العاملة في ليبيا، ألغى بموجبه قراره السابق بشأن فرض التحليل الخاص بالكورونا على مسافري الرحلات الداخلية.

وأوضح رئيس المصلحة أنه برغم إلغاء القرار السابق بفرض الاختبار السريع أو اختبار PCR على ركاب الرحلات الداخلية إلا أنه يؤكد على ضرورة الالتزام بالعمل بــ”دليل اجراءات الوقاية من فيروس كوفيد – 19 في عمليات الطيران المدني” الصادر في يونيو من العام الماضي 2020 م بكافة المطارات الليبية.

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