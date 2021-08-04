الحويج يناقش تفعيل دور صندوق ضمان الائتمان في دعم الاقتصاد الوطني

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، تفعيل دور صندوق ضمان الائتمان في دعم الاقتصاد الوطني.

بيان صادر عن الوزارة، قال: “عقد وزير الاقتصاد اجتماعاً بمقر الوزارة ضمّ وكلاء وزارات الاقتصاد والتجارة والعمل والتأهيل والتخطيط والحكم المحلي ومدير مكتب أمين عام مجلس الوزراء وأمين سر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بصندوق ضمان الائتمان ومدير المكتب القانوني بالوزارة وذلك لمناقشة سُبل تفعيل دور الصندوق في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني”.

وأضاف البيان: “تم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل القانونية والمالية التي تواجه إدارة الصندوق في أداء مهامها والعمل على معالجتها بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتعزيز دوره في دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة وتشجيع قطاعات التجارة والاستثمار”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

