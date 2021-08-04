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“الدبيبة” يترأس اجتماع القضاء العسكري بصفته وزيرًا للدفاع

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للقضاء العسكري، بصفته وزيرًا للدفاع، رفقة رئيس الأركان العامة الفريق ركن محمد الحداد.

ويأتي الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة؛ لمناقشة العراقيل والأزمات التي تُواجه عمل المجلس.

وشهد هذا الاجتماع الظهور الأول للدبيبة بصفته وزيرًا للدفاع، في خطوةٍ وصفها مراقبون للمشهد أنها تأتي في سياق التأكيد على حيازة الدبيبة لهذه الحقيبة، التي تأتي على رأس المسائل الإشكالية بين الحكومة والمجلس الرئاسي، حيث دعا الأخير الحكومة، في وقت سابق، إلى اجتماع تشاوري بشأن شغور المنصب؛ الأمر الذي رفضه الدبيبة بشدة، معتبرًا تسمية الوزراء والوكلاء اختصاصًا حصريًا لرئيس الحكومة؛ مما دفع الرئاسي، في حينه، للتلويح بالتشاور مع لجنة “5+5” بهذا الخصوص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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