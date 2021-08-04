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العاملون بمركز عزل سبها يطالبون بتوفير الأكسجين للمرضى

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم العاملون بمركز عزل سبها وقفة احتجاجية أمام المركز طالبوا خلالـها وزارة الصحة والجهات المعنية بتزويد المركز بالأكسجين بشكل عاجل وفوري، لمتابعة المرضى المحتاجين له.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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