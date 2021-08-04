العاملون بمركز عزل سبها يطالبون بتوفير الأكسجين للمرضى

نظم العاملون بمركز عزل سبها وقفة احتجاجية أمام المركز طالبوا خلالـها وزارة الصحة والجهات المعنية بتزويد المركز بالأكسجين بشكل عاجل وفوري، لمتابعة المرضى المحتاجين له.
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قناة ليبيا
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