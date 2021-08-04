النجار لأبو نوارة: مركزنا يعطي التطعيمات الوقائية للمسافرين ولا يقدم النصائح المضللة

عُقد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بمدينة طرابلس، اجتماعا ضم كل من مدير عام المركز بدر الدين النجار، ووكيل وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية جمال أبو نوارة، وذلك من أجل الاتفاق على التعاون وتقديم الخدمات الصحية لكل الفرق والمنتخبات الرياضية.

وبحسب إيجاز صحفي للمركز، “شكر الوكيل، النجار على سرعة الاستجابة في توفير كل أدوية الملاريا والتي ساعدت بشكل كبير في تحسن حالة شباب منتخب كرة القدم المصغرة وإنقاذ حياتهم .. هذا وقد اتفق الطرفان على ضرورة وضع بروتوكول صحي مشترك وإلزام كل الفرق والمنتخبات الرياضية المشاركة في أفريقيا بتنفيذه والحصول على المشورة الصحية قبل وبعد المشاركة في الأنشطة الرياضية في الدول الافريقية”.

كما تقدم مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض “بخالص العزاء للأسرة الرياضية لفقيد الوطن الاعب ايمن النقريش سائلين الله له المغفرة والرحمة والشفاء العاجل لباقي أفراد البعثة الرياضية”.

وأكد مدير عام المركز، بأن ما ورد من تصريحات وادعاءات بخصوص تقديم نصيحة مضللة من المركز لإدارة المنتخب بعدم وجود ضرورة لأخذ التطعيمات والأدوية الوقائية اللازمة لضمان صحة الفريق قبل السفر هي عاريه عن الصحة، لاسيما وأن المركز هو الجهة المختصة التي يقصدها كل المسافرين للدول الأفريقية للحصول على الأدوية والتطعيمات الوقائية والمشورة الصحية وفقاً لبرتوكول منظمة الصحة العالمية وتوثيق ذلك في البطاقة الصحية الدولية.

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