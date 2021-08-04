الدبيبة يؤكد لوزيرة الداخلية الإيطالية ضرورة تفعيل دور روما في ملف الهجرة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ضرورة تفعيل الدور الإيطالي في ملف الهجرة، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تعاون جاد بين وزارتي الداخلية في البلدين بالخصوص.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة ظهر اليوم، مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا جيزي، والوفد المرافق لها، والتي تقوم بزيارة فنية لطرابلس، وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم.

حضر اللقاء، الذي عُقِد بمقر وزارة الدفاع، وزيرا الداخلية اللواء خالد مازن، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه عادل جمعة، ورئيس جهاز الهجرة غير الشرعية.

وأكدت جيزي، خلال اللقاء ضرورة التواصل المستمر مع وزارة الداخلية الليبية للتنسيق في عدد من الملفات المهمة المشتركة، وأهمها ملف الهجرة غير الشرعية.

كما تناول اللقاء الأحداث الجارية في تونس ومدى تأثيرها على ملف الهجرة تحديدًا.

وأول من أمس الإثنين، استقبل الدبيبة، وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو بديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، في زيارة هي الخامسة للوزير الإيطالي إلى ليبيا منذ مطلع العام الحالي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا