 الحويج يناقش تفعيل دور صندوق ضمان الائتمان في دعم الاقتصاد الوطني

ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج اجتماعًا أمس الأول بمقر الوزارة ضمّ وكلاء وزارات الاقتصاد والتجارة والعمل والتأهيل والتخطيط والحكم المحلي؛ وذلك لمناقشة سُبل تفعيل دور الصندوق في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد المشاكل القانونية والمالية التي تواجه إدارة الصندوق في أداء مهامها، والعمل على معالجتها بما يسهم في رفع مستوى الأداء، وتعزيز دوره في دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع قطاعات التجارة والاستثمار.

هذا وحضر الاجتماع كل من مدير مكتب أمين عام مجلس الوزراء، وأمين سر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام بصندوق ضمان الائتمان، ومدير المكتب القانوني بالوزارة.