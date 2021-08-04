أبو جناح للعباني: نحتاج دعم الأوقاف لملف المصالحة الوطنية

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان ابوجناح، اليوم الأربعاء، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد العباني، ومدير مكتب الهيئة في المنطقة الجنوبية مسعود لطفي السعيد .

وناقش اللقاء ضرورة استكمال توحيد مكاتب الهيئة العامة للأوقاف وحل كل الاشكاليات الادارية التي تواجه عمل الهيئة.

من جانبه شدد أبوجناح على أهمية دعم الهيئة العامة للاوقاف وشؤون الزكاة في ليبيا عامة و بالمنطقة الجنوبية خاصة وأن تضطلع بدورها المحوري في إنجاز ملف المصالحة الوطنية.

يذكر أن أبوجناح أشرف خلال الأشهر الماضية على جهود استكمال توحيد الهيئة العامة للأوقاف.

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