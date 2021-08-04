وزارة التعليم تقرر تعليق الدراسة أسبوعًا آخر باستثناء عدة بلديات

ليبيا – توصل اجتماع لوزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة موسى محمد المقريف اليوم الأربعاء مع رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة، ومُدير المركز الوطني لمُكافحة الأمراض بدر الدين النجّار إلى تعليق الدراسة إلى الثاني عشر من أغسطس الجاري، باستثناء البلديات الواقعة في النطاق الجغرافي من سرت إلى امساعد، وبلديات الجنوب الشرقي.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم الوضع الوبائي في عموم البلاد، وبالأخص في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

واتفق الحضور على الاستمرار في تعليق الدراسة أسبوعًا آخر، باستثناء البلديات الواقعة في النطاق الجغرافي من سرت إلى امساعد، وبلديات الجنوب الشرقي، إضافة إلى التأكيد على ضرورة رفع حالة الجهوزية والتدريب في المراقبات التعليمية بالمنطقة الشرقية، وتوفير المستلزمات الوقائية لكافة المراقبات التعليمية.

كما اتفقوا على عقد اجتماع الأربعاء المُقبل لتقييم الوضع الوبائي في عموم البلاد، واتخاذ قرار بعودة الدراسة، وإجراء الامتحانات، أو الاستمرار في الإغلاق

هذا وحضر الاجتماع كل من وكيل الوزارة للشؤون التربوية مسعودة الأسود، ووكيل الوزارة للديوان وشؤون المؤسسات علي التبروري، ومدير إدراة التعليم الأساسي سالم مفتاح محمد، ومدير إدارة التعليم الثانوي عبد الرحمن عريبي، ومدير إدارة شؤون الجامعات بوزارة التعليم سعد التائب، والمستشار بوزارة التعليم الفني والتقني مراد الكرداسي.

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