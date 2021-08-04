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القطراني يبحث مع العباني والحداد وعبداللطيف توحيد هيئة الأوقاف

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطيه القطراني بمكتبه بديوان الحكومة بمدينة طرابلس اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية بالمنطقة الشرقية عمر الحداد ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالمنطقة الغربية محمد العباني ونائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالمنطقة الجنوبية مسعود عبداللطيف.

وبحسب بيان القطراني، جاء ذلك للنظر في الالية التي من ممكن تطبيقها لغرض توحيد الهيئة في كيان موحد خدمة للمصلحة العامة للدولة ولغرض توحيد وتحييد الخطاب الديني بما يخدم ديننا الحنيف ويضمن الوسطية وعدم الغلو.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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