مركز سبها الطبي: الوضع حرج ونحتاج للأكسجين بشكل عاجل

أكدت الناطقة باسم مركز سبها الطبي، حليمة الماهري، أن الوضع داخل المركز حرج، مشيرة إلى أنه رغم النداءات لم تتكفل أي جهة بتوفير الأكسجين للحالات الموجودة في قسم الفلترة، وما يوفره مصنع الأكسجين 100 أسطوانة فقط، والمركز يقدم خدمته لأكثر من 15 قسما داخله.

الماهري، وفي تصريحات صحفية، قالت: “قسم العناية به 25 حالة بحاجة للأكسجين، يستهلك 14 مصابا منهم كمية أوكسجين تصل إلى 336 أسطوانة على مدار الساعة “.

وأضافت: “المركز يستقبل حالات اشتباه ومخالطة ومصابين من المنطقة الجنوبية كافة، بعد أن كانت العينات مقتصرة على الحالات داخل قسم الفلترة، وبسبب تفاقم الوضع أصبحنا نستقبل كل حالات الاشتباه”.

وتابعت: “أخذنا أمس 65 عينة، أظهرت نتائجها إصابة 21 شخصا، من بينهم 5 حالات أعمارهم تجاوزت 40 سنة، ويعانون أمراضا مزمنة ما سيضطرنا لإيوائهم إلى حين توفر الأكسجين”.

واستطردت: “لا نستطيع إيواء أي حالات إضافية في ظلّ عدم إمكانية السيطرة على الحالات التي تضطر للبحث عن أماكن بين الفلترة والعزل والعيادة النفسية أو البقاء في محل إقامتها”.

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