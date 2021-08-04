سميو: مراكز التطعيم مفتوحة أمام الليبيين حتى لغير المسجّلين في المنظومة

ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو إن عدد المطعَّمين ضدّ فيروس كورونا تجاوز 713 ألف شخص، ومراكز التطعيم مفتوحة أمام الليبيين حتى لغير المسجّلين في المنظومة.

سيمو وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأربعاء، أكد أن الشحنة الثانية للقاح الصيني سينوفام وصلت إلى ليبيا بكمية 800 ألف جرعة، وبهذا تقرب الكميات الواصلة من اللقاحات بمختلف أنواعها من 4 ملايين جرعة.

وأوضح سيمو أن السلسلة الباردة لنقل اللقحات متوفرة، ومراكز التطعيمات تعمل بكامل أطقمها، وقد نُفعّل مراكز التطعيمات الجاهزة قبل أن تجهز جميعها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية