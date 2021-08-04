بعد رفض تسليم مهامها.. المنقوش تعتبر “بوقعيقيص” مستقيلة اعتباريًا

أظهرت مراسلةٌ متداولةٌ على مواقع التواصل الاجتماعي، إصدار وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، قرارًا باعتبار سفيرة ليبيا في واشنطن، وفاء أبوقعيقيص؛ مستقيلة اعتباريًا.

وبحسب المراسلة؛ جاء القرار بعد رفض بوقعيقيص تسليم مهام عملها، والعودة للبلاد بعد انتهاء فترة عملها الخارجية، منهيةً بذلك علاقاتها الوظيفية بالسلك الدبلوماسي.

وأكدت المراسلة الموجهة للسفارة الليبية بواشنطن تعيين الموظف خالد الصادق الضعيف قائمًا بأعمال السفارة بديلاً عنها، مؤكدةً عدم قانونية بقاء بوقعيقيص في السفارة، بحسب القانونيْن الليبي والأمريكي.

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