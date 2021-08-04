موقع “قرزة” الأثري يبحث عن مكانٍ على لائحة التراث العالمي

اعتمد وزير السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الله اللاهي، قرار إنشاء مكتب الاستعلامات السياحية قرزة التابع لمكتب السياحة ببني وليد.

اعتماد القرار؛ يهدف إلى دعم ملف ترشيح موقع قرزة على لائحة التراث العالمي، وبيان خصائصه الفنية والثقافية عبر توفير البيانات الخاصة بالموقع ومحيطه وتشجيع حركة السياحة بالمنطقة.

وعلّق مدير مكتب بني وليد السياحي، عبد الله الناكوع، على القرار بقوله: مستوطن قرزة الزراعي شاهدٌ على القيم الإنسانية والثقافية خلال التوسع الأقصى في استخدام الأراضي وتكييف التقنيات المعروفة في تخزين المياه والزراعة.

وبيّن “الناكوع” أن المزارع المحصنة هي إحدى السمات المميزة للمستوطن إضافة إلى أنه يشمل ستة قصور كبيرة ومعبد إلى جانب مقابر ومدافن عدة، إضافةً إلى أنه يضم ستة خزانات وخمس قنوات وثلاث آبار للمياه.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والصناعات التقليدية تهدف حسب رؤيتها إلى إنشاء قنوات التواصل مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين والجهات الحكومية ذات العلاقة والارتباط الوثيق بقطاع السياحة؛ بهدف ضمان مشاركة الجميع ومساهمتهم في تحقيق أهداف هذا القطاع.

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