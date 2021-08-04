المنقوش تبحث هذه الملفات مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية

عقدت وزيرة الخاجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ظهر اليوم الأربعاء اجتماعاً مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، بمقر الهيئة بالعاصمة طرابلس، للتباحث بشأن عدد من الملفات الهامة.

وقالت وزارة الخارجية في بلاغ لها إن المنقوش قدمت خلال هذا الاجتماع لمحة عن الإجراءات المتخذة لإعادة تنظيم عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها، وبما يكفل تعزيز عمل الدبلوماسية الليبية بالخارج ، وإعداد كوادر شبابية لقيادة عمل الوزارة مستقبلاً .

من جانبه أعرب رئيس الهيئة عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الوزارة لتنظيم عملها، مبدياً استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات والاستشارات الإدارية اللازمة لانجاح عمل الوزارة ، مؤكداً بأنه سيكون هناك تعاون متواصل بينهما.

كما بحث الاجتماع الاختناقات التي تواجه عمل الوزارة وسبل تذليلها بحسب نفس البلاغ.