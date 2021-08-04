الشنطي للمنقوش: هيئة الرقابة في طرابلس مستعدة لتقديم كافة التسهيلات والاستشارات الإدارية اللازمة لانجاح عمل الوزارة

عقدت وزيرة الخاجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس سليمان الشنطي، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة طرابلس.

المنقوش، وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الخارجية، بحثت مع رئيس الهيئة خلال الاجتماع لمحة عن الإجراءات المتخذة لإعادة تنظيم عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها، وبما يكفل تعزيز عمل الدبلوماسية الليبية بالخارج ، وإعداد كوادر شبابية لقيادة عمل الوزارة مستقبلاً.

وأعرب الشنطي عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الوزارة لتنظيم عملها، مبدياً استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات والاستشارات الإدارية اللازمة لانجاح عمل الوزارة ، مؤكداً بأنه سيكون هناك تعاون متواصل بينهما.

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