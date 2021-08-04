رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي وزيرة الداخلية الايطالي

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الدفاع وزيرة الداخلية الايطالي لوتشيانا لامورجيزي والوفد المرافق لها ، والتي تقوم بزيارة فنية لطرابلس، بحضور وزيري الداخلية اللواء خالد مازن والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه عادل جمعة، ورئيس جهاز الهجرة غير الشرعية.

وأكدت لوتشيانا لامورجيزي خلال اللقاء على ضرورة التواصل المستمر مع وزارة الداخلية الليبية للتنسيق في عدد من الملفات الهامة المشتركة وأهمها ملف الهجرة غير الشرعية.

ومن جهته أكد الدبيبة بعد ترحيبه بالوفد الايطالي على ضرورة تفعيل الدور الايطالي في ملف الهجرة وان يكون هناك تعاون جاد بين الوزارتين.

وتناول اللقاء أيضًا الأحداث الجارية في تونس ومدى تأثيرها على ملف الهجرة تحديدًا.