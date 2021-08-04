الدبيبة يبحث مع أعضاء “5+5 ” تذليل صعاب اللجنة وتأمين الطريق الساحلي

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مساء اليوم الاربعاء، بمقر ديوان وزارة الدفاع عدد من أعضاء لجنة 5+5، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه.

وقدم الدبيبة، في مستهل اللقاء الشكر لكافة أعضاء اللجنة لجهودهم المبذولة من أجل استكمال فتح الطريق الساحلي، والذي ساهم في مزيد من الاستقرار، وخفف من معاناة الناس، وسيساهم في توحيد بلادنا بشكل كامل.

وأستمع رئيس الحكومة إلى الصعوبات والعوائق التي تواجه عمل اللجنة في عدد من الملفات الذي أعطى بها تعليماته لوزارة الدفاع لوضع الحلول اللازمة لها، وكذلك خطة اللجنة بعد استكمال فتح الطريق والخطوات المزمع تنفيذها من قبلهم.