ليبيا الان

الدبيبة يبحث مع أعضاء “5+5 ” تذليل صعاب اللجنة وتأمين الطريق الساحلي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مساء اليوم الاربعاء، بمقر ديوان وزارة الدفاع عدد من أعضاء لجنة 5+5، بحضور  وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه.

وقدم الدبيبة، في مستهل اللقاء الشكر لكافة أعضاء اللجنة لجهودهم المبذولة من أجل استكمال فتح الطريق الساحلي، والذي ساهم في مزيد من الاستقرار، وخفف من معاناة الناس، وسيساهم في توحيد بلادنا بشكل كامل.

وأستمع رئيس الحكومة إلى الصعوبات والعوائق التي تواجه عمل اللجنة في عدد من الملفات الذي أعطى بها تعليماته لوزارة الدفاع لوضع الحلول اللازمة لها، وكذلك خطة اللجنة بعد استكمال فتح الطريق والخطوات المزمع تنفيذها من قبلهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك