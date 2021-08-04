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الدبيبة يبحث مع أعضاء “5+5” بالمنطقة الغربية تذليل صعاب اللجنة وتأمين الطريق الساحلي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الاربعاء، بمقر ديوان وزارة الدفاع عدد من أعضاء لجنة 5+5 بالمنطقة الغربية.

وقدم الدبيبة، في مستهل اللقاء الشكر لكافة أعضاء اللجنة لجهودهم المبذولة من أجل استكمال فتح الطريق الساحلي، والذي ساهم في مزيد من الاستقرار، وخفف من معاناة الناس، وسيساهم في توحيد بلادنا بشكل كامل.

وأستمع رئيس الحكومة إلى الصعوبات والعوائق التي تواجه عمل اللجنة في عدد من الملفات الذي أعطى بها تعليماته لوزارة الدفاع لوضع الحلول اللازمة لها، وكذلك خطة اللجنة بعد استكمال فتح الطريق والخطوات المزمع تنفيذها من قبلهم.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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