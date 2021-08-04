سفير "المانغو" يطل على المصريين بتغريدة سعيدة

أطل السفير النيوزيلندي لدى القاهرة، غريغ لويس، على المصريين بتغريدة سعيدة، لها علاقة بفاكهة المانغو التي يعشقها.

ونشر لويس، على حسابه الرسمي في تويتر، تغريدة مرفقة بصورة له حاملا صندوقين من المانغو. وقال: “وتاني تاني تاني! راجعين ناكل مانغو تاني”.

وأضاف: “بعد مرور سنة بالضبط على زيارتي للإسماعيلية في أغسطس 2020، كان من الرائع العودة هذا الأسبوع والاستمتاع ببعض المانغو المصري الطازج الرائع!”

ويعبر السفير النيوزيلندي لدى القاهرة، في كل مرة، عن شغفه بهذه الفاكهة وقدرتها على تقريب المسافات بين الشعوب، لدرجة أنها باتت “سفيرا فوق العادة”.

ويشغل لويس بجانب تمثيله الدبلوماسي لبلاده في مصر منذ يناير 2019، منصب سفير نيوزيلندا (الواقعة جنوب غرب المحيط الهادئ) في الجزائر ولبنان وليبيا وتونس والممثل الخاص لدى فلسطين.

وتعتبر الإسماعيلية من أكثر المناطق شهرة في مصر، فيما يخص إنتاج المانغو، وتقدر المساحة المزروعة من هذه الفاكهة في الإسماعيلية بنحو 113 ألف فدان، حسب إحصاءات رسمية.