أم العز الفارسي: لا ينبغي التراجع عن 24 ديسمبر موعداً للانتخابات

قالت أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، إنه لا ينبغي التراجع عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في 24 ديسمبر المقبل.

أضافت الفارسي على حسابها بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء: “المیزانیة مبالغ فیها! وشروط الترشح للرئاسة مبالغ فیها، النقاشات البیزنطیة تحت قبة الطاقية مبالغ فیها، كل یکید للأخر بشروط النسیب الکاره، وکل متشبث ببقاء الأخر لأنه طوق نجاة”.

وتابعت قائلة: “الخوف کل الخوف من تراجع المواطن تحت ضغط البٶس الذی نعیشه فلا تتراجعوا الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة والمتزامنة في 24 ديسمبر”.