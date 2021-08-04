مشاورات “ليبية إيطالية” بشأن تأثير أحداث تونس على تدفقات المهاجرين

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ظهر اليوم وزيرة الداخلية الإيطالية “لوتشيانا جيزي” التي تقوم بزيارة فنية إلى العاصمة طرابلس بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الدفاع كل من وزير الداخلية خالد مازن ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة إلى جانب رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية، وأكدت خلاله الوزيرة الإيطالية على ضرورة التواصل المستمر مع نظرائها في وزارة الداخلية الليبية للتنسيق في عدد من الملفات المشتركة وعلى رأسها ملف الهجرة غير الشرعية.

ومن جانبه، طالب الدبيبة بأن يكون هناك تعاون جاد بين وزارة الداخلية الليبية ونظيرتها الإيطالية في مجال الهجرة ، كما ناقش اللقاء الأحداث الجارية

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التي عقدها الدبيبة في مقر وزارة الدفاع بطرابلس ،كما يأتي هذا الاجتماع أيضا من أجل بلورة حل بين ليبيا وإيطاليا لمكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين على السواحل الإيطالية المتواصل منذ عدة سنوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية