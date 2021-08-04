الرقابة الإدارية تبدي استعدادها لدعم عمل وزارة الخارجية

أبدت هيئة الرقابة الإدارية استعدادها لتقديم كافة التسهيلات والاستشارات الإدارية اللازمة لانجاح عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية واستمرار التواصل مع الوزارة لمعالجة المختنقات وتذليلها، بحسب الوزارة.

جاء ذلك على لسان رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بمقر الهيئة في العاصمة طرابلس ظهر اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المنقوش قدمت لرئيس هيئة الرقابة الإدارية لمحة عن الإجراءات المتخذة لإعادة تنظيم عمل الوزارة بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها، ويكفل تعزيز عمل الدبلوماسية الليبية بالخارج، وإعداد كوادر شبابية لقيادة عمل الوزارة مستقبلاً.

وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي أعرب للمنقوش عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الوزارة لتنظيم عملها، مؤكدا على استعداد الهيئة لدعم الوزارة.

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