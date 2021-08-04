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الفارسي: لا ينبغي التراجع عن موعد الانتخابات في 24 ديسمبر

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أم العز الفارسي، إنه لا ينبغي التراجع عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في 24 ديسمبر المقبل.

الفارسي، وعلى حسابها بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء، أضافت: “المیزانیة مبالغ فیها! وشروط الترشح للرئاسة مبالغ فیها، النقاشات البیزنطیة تحت قبة الطاقية مبالغ فیها، كل یکید للأخر بشروط النسیب الکاره، وکل متشبث ببقاء الأخر لأنه طوق نجاة”.

وتابعت: “الخوف کل الخوف من تراجع المواطن تحت ضغط البٶس الذی نعیشه فلا تتراجعوا الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة والمتزامنة في 24 ديسمبر”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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