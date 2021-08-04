ملفي المصالحة الوطنية والانتخابات على طاولة مباحثات المنقوش واللافي

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، مساء الأربعاء، عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، فقد تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، ودور وزارة الخارجية والتعاون الدولي في إبراز ما يقوم به المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية ، من جهود لمعالجة الاختناقات التي تعاني منها البلاد، وكذلك جهودهما في دعم الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

كما تطرق اللقاء إلى ملف المصالحة الوطنية وآخر مستجداته، باعتباره من أولويات عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

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