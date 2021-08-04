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افحيمة : رقم الموازنة الذي قدمته الحكومة مبالغ فيه

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

وصف عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن رقم الموازنة الذي قدمته الحكومة بالـمبالغ فيه.

وأضاف افحيمة أن الميزانية الجديدة المقدرة بمئة وأحد عشر مليارا، خصص لباب الطوارئ منها ستة مليارات بدلا من خمسة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقدم خطة واضحة حول الميزانية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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