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حملة لمخالفة المعتدين على خط النهر الصناعي من الهيرة إلى ترهونة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضبطت السلطات الأمنية في طرابلس بالتعاون مع الشرطة الزراعية عددا من المخالفات والمتمثلة في 43 مجمع للمياه التي تشكل اعتداءات على منظومة النهر الصناعي بعد جولة بالتعاون مع أعضاء من جهاز النهر بدءا من منطقة الهيرة وحتى ترهونة.

يذكر أن هذه الحملة مستمرة لضبط ومنع المخالفات والتوصيلات العشوائية من أنابيب نقل المياه الممتدة من منطقة الهيرة الى مدينة بني وليد.

وتأتي هذه الحملة تنفيذاً لتعليمات النائب العام لضبط الاعتداءات والتوصيلات العشوائية من أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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