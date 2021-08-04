حملة لمخالفة المعتدين على خط النهر الصناعي من الهيرة إلى ترهونة

ضبطت السلطات الأمنية في طرابلس بالتعاون مع الشرطة الزراعية عددا من المخالفات والمتمثلة في 43 مجمع للمياه التي تشكل اعتداءات على منظومة النهر الصناعي بعد جولة بالتعاون مع أعضاء من جهاز النهر بدءا من منطقة الهيرة وحتى ترهونة.

يذكر أن هذه الحملة مستمرة لضبط ومنع المخالفات والتوصيلات العشوائية من أنابيب نقل المياه الممتدة من منطقة الهيرة الى مدينة بني وليد.

وتأتي هذه الحملة تنفيذاً لتعليمات النائب العام لضبط الاعتداءات والتوصيلات العشوائية من أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.

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