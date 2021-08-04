نجلاء المنقوش تبحث مع رئيس هيئة الرقابة إعادة تنظيم عمل وزارة الخارجية

بحثت وزيرة الخاجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ظهر اليوم الأربعاء مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي الإجراءات المتخذة لإعادة تنظيم عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها ، بما يكفل تعزيز عمل الدبلوماسية الليبية بالخارج ، وإعداد كوادر شبابية لقيادة عمل الوزارة مستقبلاً .

وأعرب رئيس الهيئة خلال اجتماعه مع الوزيرة _الأربعاء_ عن تقديره لجهود المبذولة وزارة الخارجية لتنظيم عملها ، مبدياً استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات والاستشارات الإدارية اللازمة لانجاح عمل الوزارة ، مؤكداً على تواصل التعاون الوزارة والهيئة .. كما تناول الاجتماع الاختناقات التي تواجه عمل وزارة الخارجبة وسبل تذليلها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية