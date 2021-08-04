شركة الكهرباء: عودة وحدتي توليد غازيتين بمحطة كهرباء الزاوية للخدمة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، إرجاع وحدات التوليد الغازية الأولى والثانية والبخارية الأولى بمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة إلى الخدمة.

وأشارت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «الإنتهاء من أعمال صيانة الوحدات بحمولة 270 ميجاوات بعد تعرضها لإصابة خلال المدة الماضية جراء الاشتباكات الدائرة بمنطقتي الماية والزاوية وخروج الوحدة البخارية بشكل مفاجئ». وأوضح المنشور أن «دخول هذه الوحدات سيساهم في تحسين أداء الشبكة بشكل عام في الجناح الغربي وزيادة دعم واستقرارية الشبكة، وتقليل ساعات طرح الأحمال».

ويوم الجمعة الماضية، تعرض ثلاث وحدات توليد بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة لعيارات نارية؛ ما تسبب في فقد ما قيمته 300 ميغاوات، وأوضحت الشركة في بيان، أن الوحدات الثلاث تعرضت للإصابة بالأعيرة النارية جراء «الاشتباكات الدائرة بمنطقتي الماية والزاوية»، لافتة إلى أن ذلك تسبَّب في إصابة الوحدتين الأولى والثانية الغازيتين والوحدة الأولى البخارية.

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