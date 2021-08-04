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حرس السواحل الليببي ينقذ 110 مهاجرا غير قانوني

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن زورق إحدى دوريات التابعة لجهاز حرس السواحل الليبية وأمن الموانىء من إنقاذ 110 مهاجر غير قانوني ينتمون لجنسيات عدة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وكشف الجهاز عبر منشور على منصته الإعلامية عن وجود حالة ولادة من ضمن المهاجرات وهي ثاني حالة ولادة ناجحة في عرض البحر يقوم بها أفراد حرس السواحل .

وأوضح المنشور أنه فور تلقى عناصر الجهاز نداء استغاثة تم تحريك الزورق زوارة بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.. وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية ونقلهم من ثم إلي جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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