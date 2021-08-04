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فضيحة من العيار الثقيل أحد أبطالها نجل النائب سالم قنان

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

كشفت مصادر متطابقة، اليوم الأربعاء، عن فضيحة من العيار الثقيل بطلها شخصين أحدهما، نجل النائب سالم قنان ويدعى ماسينسا وشخص آخر يحمل صفة طيار يدعى رافع بعيو، وذلك لتورطهما في السفر على رحلة خاصة لعلاج لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة إلى إيطاليا، على حساب لاعب ومدرب مصابين بالملاريا.

وأفادت المصادر، أن طاقم الإسعاف الطائر رفض ركوب لاعب المنتخب وسام موسى والمدرب ربيع المصابين بالملاريا بحجة أنهما مصابين بفيروس كورونا، على رغم من توفيرهما شهادة خلو من الإصابة، وبالمقابل ركب بدلا عنهما شخصيتين أحدهما يملك جنسية بريطانيا هو نجل النائب في البرلمان سالم قنان والآخر طيار يدعى رافع الصديق بعيو.

وجرى على منصات التواصل الاجتماعي تداول صور تظهر جوازات سفر المتورطين في القضية، إضافة إلى صورة تظهر وجود الشخصين على متن الطائرة التي توجّهت الثلاثاء إلى روما.

كما جرى نشر تفاصيل الحادثة وصور جوازات سفر المتورطين، من قبل الناشط حسام القماطي المتابع لقضية إصابة أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة المصابين بالملاريا.

وأوضحت المصادر، أن بسبب هذه الفضيحة، فقد تم حجز مساعد الكابتن والطبيب الذين منعوا اللاعبين من الركوب، حيث أكدت المصادر أن أهالي اللاعبين طالبوا النائب العام بتولي الموضوع وضمان عدم إفلاتهما من المحاسبة.

وأكدت المصادر، أن “ماسينسا سالم قنان” و “رافع بعيو” قيد التوقيف كذلك، بعد إعادتهما إلى طرابلس، على الرغم من الجهود التي تُبذل من عدة أطراف لإخلاء سبيلهما.

حسام القماطي أحد المتطوعين لمتابعة المنتخب المصاب بالملاريا، اليوم الأربعاء، أوضح أنه تم القبض في طرابلس على مساعد كابتن إحدى طائرات نقل اللاعبين المصابين وطبيب بعد استبعادهم للاعبين اثنين واستبدالهم بصديق لهم ونجله.
القماطي، وفي فيديو نقلته صحيفة المرصد الليبية، قال: “مسؤول في الخارجية يتابع نقل اللاعبين يدعى محمد الطويل لاحظ صعود شخصين مجهولين للطائرة دقائق قبل إقلاعها، والمسؤول أبلغ الأمن الداخلي والوزارة التي خاطبت الجانب الإيطالي بإعادة الشخصين الغريبين لطرابلس فورًا”.
وتابع: “الشخصين اللذان تم اركابهما الطائرة بدل المصابين هما كابتن طيار آخر من الإسعاف الطائر وإبنه كانا متوجهان في رحلة سياحة إلى روما”.
وأضاف : “سلطات مطار روما أعادت الشخصين إلى طرابلس وتم توقيفهم رفقة مساعد الكابتن والطبيب المتواطئين معهم”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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