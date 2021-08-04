الناطقة باسم مركز سبها الطبي لقناتنا: الوضع كارثي ولا نملك اسطوانات أكسجين على ‏الإطلاق ولا يجيب أحد طلباتنا

بعثت الناطقة الإعلامية لمركز سبها الطبي، حليمة الماهري، بنداء استغاثة بأن الوضع في مركز سبها الطبي بات كارثيا، بسبب نقص اسطوانات الأوكسجين، وعدم إجابة طلباتهم من قبل الحكومة.
الماهري وفي تصريحات لقناتنا، أكدت إن الوضع العام داخل المركز حرج جدا، ووضع العناصر الطبية والطبية المساعدة حرج جدًا أيضا بطريقة لا يمكن وصفها.
وأوضحت إنهم بصدد إصدار كشفا بإجمالي الإحصائيات الخاصة بالوفيات الناجمة عن نقص الأوكسجين، خاصة وأنه أصبحت بعض القرى توجه مرضاها بشكل مباشر لمركز سبها الطبي.
وأضافت: “مركز الفلترة بها 12 مريض وبحاجة إلى اسطوانات أوكسجين، ولا يمكن استقبال المزيد بسبب انعدام الأكسجين بالمركز، والمرضى في المنازل لا نعلم حالهم، فقد أوقفنا عنهم الأوكسجين منذ أيام، لعدم قدرتنا على إعطاء الغير ونحن في أمس الحاجة بالمركز للأوكسجين، وطلبنا اسطوانات عديدة ولكن لا من مجيب لنا”.
واستمرت: “من سيستطيع توفير اسطوانة أوكسجين واحدة لنا نحن على استعداد للذهاب إليه، ونحن بحاجة إلى أي اسطوانة بشكل عاجل باختصار المرضى لدينا يموتون اختناقا”.
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