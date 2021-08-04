الناطقة باسم مركز سبها الطبي لقناتنا: الوضع كارثي ولا نملك اسطوانات أكسجين على ‏الإطلاق ولا يجيب أحد طلباتنا

بعثت الناطقة الإعلامية لمركز سبها الطبي، حليمة الماهري، بنداء استغاثة ‏بأن الوضع في مركز سبها الطبي بات كارثيا، بسبب نقص اسطوانات ‏الأوكسجين، وعدم إجابة طلباتهم من قبل الحكومة.‏

الماهري وفي تصريحات لقناتنا، أكدت إن ‏الوضع العام داخل المركز حرج جدا، ووضع العناصر الطبية والطبية ‏المساعدة حرج جدًا أيضا بطريقة لا يمكن وصفها.‏

وأوضحت إنهم بصدد إصدار كشفا بإجمالي الإحصائيات الخاصة ‏بالوفيات الناجمة عن نقص الأوكسجين، خاصة وأنه أصبحت بعض القرى ‏توجه مرضاها بشكل مباشر لمركز سبها الطبي.‏

وأضافت: “مركز الفلترة بها 12 مريض وبحاجة إلى اسطوانات ‏أوكسجين، ولا يمكن استقبال المزيد بسبب انعدام الأكسجين بالمركز، ‏والمرضى في المنازل لا نعلم حالهم، فقد أوقفنا عنهم الأوكسجين منذ أيام، ‏لعدم قدرتنا على إعطاء الغير ونحن في أمس الحاجة بالمركز للأوكسجين، ‏وطلبنا اسطوانات عديدة ولكن لا من مجيب لنا”.‏

واستمرت: “من سيستطيع توفير اسطوانة أوكسجين واحدة لنا نحن ‏على استعداد للذهاب إليه، ونحن بحاجة إلى أي اسطوانة بشكل عاجل ‏باختصار المرضى لدينا يموتون اختناقا”.‏

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