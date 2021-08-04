اليسير لقناتنا: حكومة ‏الدبيبة تدار من اسطنبول والميزانية بها بنود غريبة وسيتم صرفها على الميليشيات

أفاد رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام السابق، عبدالمنعم اليسير، بأن الميزانية المقدمة من قبل ‏حكومة الوحدة المؤقتة، بها عدد كبير من البنود الغريبة، والتي سيتم صرفها ‏على الميليشيات.‏

اليسير، وفي تصريحات لقناتنا، أوضح إن ‏معادلة الحكومة والميزانية معادلة صعب التوافق فيها أصلا، لأن المشهد ‏مليء بالابتزاز والرشوة، لأن جميع الأطراف في الحكومة أسلوبها معروف من ‏الأول وهو الرشوة واستخدام المال، وسمعناها من تصريحات رئيس ‏الحكومة لعمداء البلديات حيث يمنح لهم الفلوس من دون وثائق ولا أي ‏شيء.‏

وأضاف: “الثقافة المتبعة من الحكومة هي ثقافة إرضاء الجميع ‏بالمال، رغم أن مجلس النواب واللجنة المالية ترفع راية المحاسبة ‏والاعتدال والترشيد، وكل ما رتبته من تعديلات ضرب بعرض الحائط من ‏رئاسة الحكومة، ليرضي الفئات التي تتعامل بالرشوة وتقاسم الغنيمة، ‏ويقولون له نقص الميزانية ووضح لنا كيف ستصرف باب التنمية، فيقوم ‏بتعديلها بأن يمنح جميع المعارضين نقود، وهذا قمة الفساد، وقمة الدمار ‏للاقتصاد الليبي، فهذه مجرد ميزانية لحكومة تأتي بفترة محدودة، وتأتي بتلك ‏الميزانية الغريبة الفظيعة من دون أي حسابات وأموال لدعم الميليشيات”.‏

واستمر: “الميزانية بها بنود غريبة جدا ومعظمها سيتم صرفه على ‏الميليشيات، التي تسببت في دمار ليبيا، وكأنها تجهزها لحرب مقبلة”.‏

وتحدث اليسير عن أن هناك حكومة الظل تتحكم في الدبيبة موجودة في ‏اسطنبول، مضيفًا: “الجميع يعرف من هم وليد اللافي ومن يعمل معه ومن ‏هو علي الدبيبة أو الصلابي، أو عبد الحكيم بلحاج، فجميعها وجوه معروفة ‏ومعروف من يعمل معها، والكلام هذا ليس بغريب على الشعب الليبي ولن ‏ينضحك عليه مرة أخرى، ونعرف من يحركهم ولماذا يحركهم، وهذه ‏الحكومة أداة للتغلغل وزرع جذور نظام جديد في الدولة الليبية أكثر تعقيدا ‏ودمارا من أي نظام سابق تفشى في السنوات العشر الماضي، حيث أنه حلف ‏ما بين الفساد والتطرف والمال والإجرام”.‏

ولفت إلى أن ليبيا شعب فقير، لأننا غير قادرين على بناء بنية تحتية ‏ومشاريع وبنية تحتية بشرية وشباب وأهدرنا كل الفرص لبناء دولة حديثة ‏ديمقراطية.‏

وحذر من أن تلك الميزانية ستتسبب في موجة غلاء كبيرة جدا، لأنها لن ‏توجه للشعب الليبي بالأساس وستتسبب بتحول الحياة إلى جهنم للمواطن ‏البسيط.‏

واستدرك: “للأسف الشديد أن تسأل الوزراء عن الميزانية لا يوجد من ‏يعرف وضع الميزانية حتى الآن، وتستغرب من يضع تلك الميزانيات إذن، ‏الطريقة التي أتت بها الحكومة وتعمل بها طريقة عبوا لنا الخزنة واتركونا ‏نصرفوا”.‏

وأسهب: “حتى التقارير الرقابية التي تخرجها هيئة الرقابة الإدارية ‏وديوان المحاسبة تصدر بعد عامين مثلا، وتكون كأنها درس مجاني للآخرين ‏شاهدوا كيف سرقوا هؤلاء من دون محاسبة أحد، فبعد تغيير سعر الصرف، ‏بدأوا زيادة المرتبات حتى تصبح العملة الليبية ليس لها قيمة، وهذه حرب ‏مدمرة على الاقتصاد الليبي”.‏

وانتقل للحديث عن موضوع التزكية في قانون الانتخابات الرئاسية الذي ‏تجري عمليات مناقشته في مجلس النواب، بقوله إن هذا أمر معارض لمبدأ ‏الديمقراطية لأن به ابتزاز ورشوة وبيع وشراء، ويجب إرجاع الأمر للشعب ‏الليبي، ويجب ألا نخترع شيء جديد والمفترض أن تكون الانتخابات مفتوحة ‏ونزيهة لكل من تنطبق عليه المعايير البسيطة والشعب الليبي يحكم بما يراه ‏من سيرة ذاتية وخبرة وتوافق والشعب هو من يحكم، ويجب أن تكون ‏المعايير الرئيسية أن يكون ليبي وبسن معين وليس عليه أحكام وعاقل ولا ‏يعاني مشاكل ذهنية.‏

وذكر انه ليس هناك مانع من أن يكون لديه عدد من الناخبين يؤيدونه لكن ‏تزكية النواب كأنها عملية بيع وشراء لا تجوز، وفي الانتخابات بالعالم كلها ‏هناك تزكية طبعا، لكن هذا الشرط المطروح جيد ولكن من التزكية من ‏الشعب لا من النواب وأن تكون موزعة على المناطق المختلفة في ليبيا، ‏ويجب أن نفصل الشروط تفصيلا على شخصيات بعينها.‏

وأتم: “الإشكالية في موضوع الأقاليم لأنه ليس له وجود قانوني في ‏الدولة الليبية، والموجودة تقسيمات إدارية، وإذا أردنا أن نرجع للأقاليم، وأنا ‏أؤكد أن المشكلة ليست بالشرق والغرب، ولكن المشكلة في ليبيا هي صراع ما ‏بين مجموعات من اللصوص المتحالفة من الإسلام السياسي والميليشيات ‏والمجرمين وباقي الشعب الليبي من جهة أخرى، وليبيا ليبيا واحدة ليست ‏قبائل أو أقاليم أو جهات وما إلى ذلك من تسميات، لكن هذا مثل السرطان ‏في الجسم”.‏

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