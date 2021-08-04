اليسير لقناتنا: حكومة ‏الدبيبة تدار من اسطنبول والميزانية بها بنود غريبة وسيتم صرفها على الميليشيات

أفاد رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام السابق، عبدالمنعم اليسير، بأن الميزانية المقدمة من قبل حكومة الوحدة المؤقتة، بها عدد كبير من البنود الغريبة، والتي سيتم صرفها على الميليشيات.
اليسير، وفي تصريحات لقناتنا، أوضح إن معادلة الحكومة والميزانية معادلة صعب التوافق فيها أصلا، لأن المشهد مليء بالابتزاز والرشوة، لأن جميع الأطراف في الحكومة أسلوبها معروف من الأول وهو الرشوة واستخدام المال، وسمعناها من تصريحات رئيس الحكومة لعمداء البلديات حيث يمنح لهم الفلوس من دون وثائق ولا أي شيء.
وأضاف: “الثقافة المتبعة من الحكومة هي ثقافة إرضاء الجميع بالمال، رغم أن مجلس النواب واللجنة المالية ترفع راية المحاسبة والاعتدال والترشيد، وكل ما رتبته من تعديلات ضرب بعرض الحائط من رئاسة الحكومة، ليرضي الفئات التي تتعامل بالرشوة وتقاسم الغنيمة، ويقولون له نقص الميزانية ووضح لنا كيف ستصرف باب التنمية، فيقوم بتعديلها بأن يمنح جميع المعارضين نقود، وهذا قمة الفساد، وقمة الدمار للاقتصاد الليبي، فهذه مجرد ميزانية لحكومة تأتي بفترة محدودة، وتأتي بتلك الميزانية الغريبة الفظيعة من دون أي حسابات وأموال لدعم الميليشيات”.
واستمر: “الميزانية بها بنود غريبة جدا ومعظمها سيتم صرفه على الميليشيات، التي تسببت في دمار ليبيا، وكأنها تجهزها لحرب مقبلة”.
وتحدث اليسير عن أن هناك حكومة الظل تتحكم في الدبيبة موجودة في اسطنبول، مضيفًا: “الجميع يعرف من هم وليد اللافي ومن يعمل معه ومن هو علي الدبيبة أو الصلابي، أو عبد الحكيم بلحاج، فجميعها وجوه معروفة ومعروف من يعمل معها، والكلام هذا ليس بغريب على الشعب الليبي ولن ينضحك عليه مرة أخرى، ونعرف من يحركهم ولماذا يحركهم، وهذه الحكومة أداة للتغلغل وزرع جذور نظام جديد في الدولة الليبية أكثر تعقيدا ودمارا من أي نظام سابق تفشى في السنوات العشر الماضي، حيث أنه حلف ما بين الفساد والتطرف والمال والإجرام”.
ولفت إلى أن ليبيا شعب فقير، لأننا غير قادرين على بناء بنية تحتية ومشاريع وبنية تحتية بشرية وشباب وأهدرنا كل الفرص لبناء دولة حديثة ديمقراطية.
وحذر من أن تلك الميزانية ستتسبب في موجة غلاء كبيرة جدا، لأنها لن توجه للشعب الليبي بالأساس وستتسبب بتحول الحياة إلى جهنم للمواطن البسيط.
واستدرك: “للأسف الشديد أن تسأل الوزراء عن الميزانية لا يوجد من يعرف وضع الميزانية حتى الآن، وتستغرب من يضع تلك الميزانيات إذن، الطريقة التي أتت بها الحكومة وتعمل بها طريقة عبوا لنا الخزنة واتركونا نصرفوا”.
وأسهب: “حتى التقارير الرقابية التي تخرجها هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة تصدر بعد عامين مثلا، وتكون كأنها درس مجاني للآخرين شاهدوا كيف سرقوا هؤلاء من دون محاسبة أحد، فبعد تغيير سعر الصرف، بدأوا زيادة المرتبات حتى تصبح العملة الليبية ليس لها قيمة، وهذه حرب مدمرة على الاقتصاد الليبي”.
وانتقل للحديث عن موضوع التزكية في قانون الانتخابات الرئاسية الذي تجري عمليات مناقشته في مجلس النواب، بقوله إن هذا أمر معارض لمبدأ الديمقراطية لأن به ابتزاز ورشوة وبيع وشراء، ويجب إرجاع الأمر للشعب الليبي، ويجب ألا نخترع شيء جديد والمفترض أن تكون الانتخابات مفتوحة ونزيهة لكل من تنطبق عليه المعايير البسيطة والشعب الليبي يحكم بما يراه من سيرة ذاتية وخبرة وتوافق والشعب هو من يحكم، ويجب أن تكون المعايير الرئيسية أن يكون ليبي وبسن معين وليس عليه أحكام وعاقل ولا يعاني مشاكل ذهنية.
وذكر انه ليس هناك مانع من أن يكون لديه عدد من الناخبين يؤيدونه لكن تزكية النواب كأنها عملية بيع وشراء لا تجوز، وفي الانتخابات بالعالم كلها هناك تزكية طبعا، لكن هذا الشرط المطروح جيد ولكن من التزكية من الشعب لا من النواب وأن تكون موزعة على المناطق المختلفة في ليبيا، ويجب أن نفصل الشروط تفصيلا على شخصيات بعينها.
وأتم: “الإشكالية في موضوع الأقاليم لأنه ليس له وجود قانوني في الدولة الليبية، والموجودة تقسيمات إدارية، وإذا أردنا أن نرجع للأقاليم، وأنا أؤكد أن المشكلة ليست بالشرق والغرب، ولكن المشكلة في ليبيا هي صراع ما بين مجموعات من اللصوص المتحالفة من الإسلام السياسي والميليشيات والمجرمين وباقي الشعب الليبي من جهة أخرى، وليبيا ليبيا واحدة ليست قبائل أو أقاليم أو جهات وما إلى ذلك من تسميات، لكن هذا مثل السرطان في الجسم”.
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