وزير التعليم العالي يبدأ إنهاء التفويض المالي للتخصصات النادرة للدراسين بالخارج

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي “عمران القيب ” شروع الوزارة عن طريق إدارة الملحقيات بالبدء في إجراءات التفويض المالي للطلبة المتحصلين على قرارات إيفاد للدراسة في الخارج .

وقال الوزير، حسب بيان له، أن الأولوية للتخصصات النادرة والأوائل و المعيدين، ومن ثم أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي ، ومؤسسات التعليم التقني والفني الصادرة لهم قرارات ايفاد .

وأوضح الوزير أنه لتسهيل الإجراءات فسيم التقديم عبر المنظومة الرئيسية لإدارة الملحقيات بالتنسيق مع مكاتب شؤون الايفاد بالجامعات والتواصل مع مندوبي الجامعات .

وأهاب الوزير بكافة الجامعات تنفيذ إجراءات الطلبات المتعلقة بالتفويضات بدقة وسرعة ضمانا لحقوق منتسبيها ، وتحقيقا لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تفعيل البرنامج الوطني للإيفاد بالخارج .