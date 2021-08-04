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وزير التعليم العالي يبدأ إنهاء التفويض المالي للتخصصات النادرة للدراسين بالخارج

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي “عمران القيب ” شروع الوزارة عن طريق إدارة الملحقيات بالبدء في إجراءات التفويض المالي للطلبة المتحصلين على قرارات إيفاد للدراسة في الخارج .

وقال الوزير، حسب بيان له، أن الأولوية للتخصصات النادرة والأوائل و المعيدين، ومن ثم أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي ، ومؤسسات التعليم التقني والفني الصادرة لهم قرارات ايفاد .

وأوضح الوزير أنه لتسهيل الإجراءات فسيم التقديم عبر المنظومة الرئيسية لإدارة الملحقيات بالتنسيق مع مكاتب شؤون الايفاد بالجامعات والتواصل مع مندوبي الجامعات .

وأهاب الوزير بكافة الجامعات تنفيذ إجراءات الطلبات المتعلقة بالتفويضات بدقة وسرعة ضمانا لحقوق منتسبيها ، وتحقيقا لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تفعيل البرنامج الوطني للإيفاد بالخارج .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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