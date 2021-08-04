الأسطى: أتوقع فوز مقترح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة خلال جلسة ملتقى الحوار منتصف الشهر الحالي

أكد عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي خالد الأسطى، أن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار فشلت في الاتفاق حول مقترح دستوري لتنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر، لكنها توصلت إلى عرض الاقتراحات الأربعة على الجلسة العامة للتصويت عليها منتصف الشهر الحالي.

وتوقع الأسطى، في مداخلة هاتفية عبر الفيديو لقناة “ليبيا الأحرار”، الممولمن قطر وتبث من تركيا أن تكون عملية التصويت على المقترحات خلال الجلسة العامة لملتقى الحوار على جولتين على غرار التصويت على اختيار السلطة التنفيذية الحالية الذي حدث في جنيف، حيث سيكون هناك الخيار الأول 61% من الأصوات وبعدها 50%+1.

وأعتقد أن يكون مقترح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها هو الخيار الأقرب للفوز، مع وضع ضوابط للترشح من دون إقصاء لأحد، مطالبا بضرورة وضع ضمانات لقبول نتائج الانتخابات المقبلة، وأن تكون المؤسسات التي تجري هذه العملية موحدة.

وأشار إلى ضرورة توفر دائرة دستورية يحتكم إليها في حالة حدوث أي اقترحات، مؤكدا أن المقترحات متعددة والمعرقلين أيضا متعددين بعضهم لا يريد إجراء الانتخابات بحجة عدم وجود دستور دائم للبلاد.

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