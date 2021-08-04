عضو بتأسيسية الدستور يكشف تناقض حديث السويحلي حول الانتخابات

نقل نائب رئيس لجنة المسار الدستوري بما يسمى “مجلس الدولة”، إدريس بوفايد، عن عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إبراهيم البابا، بعض تفاصيل اللقاء الذي حضره مع الرئيس السابق لما يسمى “مجلس الدولة”، عبدالرحمن السويحلي، حول الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن حديث الأخير حمل الكثير من التناقضات.
وقال بوفايد، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، نقلا عن البابا، إن “السويحلي ينظر إلى مجلس النواب القادم على أنه أيضا مجلس تأسيسي، ما يعد أمرا غاية في الخطورة، وهذا ما تسعى له البعثة الأممية من ملتقاها، وهو ضرب المسار الدستوري والانقلاب عليه”، وفقا لقوله.
وأضاف البابا أن “السويحلي كان يردد دوما أن النصوص وحدها لن تحترم “في إشارة إلى مشروع الدستور”، رغم أنه ما يحاولون القيام به هو وزملائه في ملتقى الحوار المختار كله من موظفي بعثة الأمم المتحدة، التوافق على نصوص لا شرعية لها، وإنتاج سلطة غير متوازنة، ولا ضمانات لاحترام هذه النصوص، وتقود إلى مرحلة مؤقتة أخرى تستنزف الأموال وتزيد الأزمات”، وفقا لقوله.
وأكد أن “السويحلي يعيب على مشروع الدستور تبني النظام الرئاسي، واستند في رؤيته هذه على المادة الخاصة باختصاصات الرئيس، وهذا غير دقيق فمشروع الدستور تبنى النظام شبه الرئاسي، وهذا ما يؤكده الاختصاصات المفصلة للحكومة ورقابة مجلس النواب لها”، وفقا لقوله.
وأضاف بقوله: “من ضمن اعتراضات السويحلي في محضر الاجتماع الثالث للجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي في 4 يناير 2021م، أن مشروع الدستور لم يخضع لأي مشاورات، فلا ندري تحديداً نوع المشاورات التي يتحدث عنها، فالهيئة التأسيسية منذ بداية عملها وأبوابها مفتوحة لجميع الليبيين، وقدم لها اكثر من ألف مقترح، وأجرت اكثر من 100 لقاء في مقرها مع جل مكونات الشعب الليبي، وتواصلت وبشكل دائم مع كافة المناطق وحتى المهجرين”، وفقا لقوله.
وتحدث عن أن السويحلي يقول إنه “ضد الانتخابات الرئاسية وفي ذات الوقت هو مع الانتخابات البرلمانية، رغم أن نفس المخاوف التي ساقها لرفض الانتخابات الرئاسية هي نفسها في حال الانتخابات البرلمانية”، وفقا لقوله.
وأتم بقوله: “من ينقلب على المسار التأسيسي الذي بدأه الشعب بانتخاب هيئة تأسيسية، يقوم بنفس فعل من ينقلب على الدستور المقر من الشعب فكلاهما انقلاب على إرادة الشعب، أيضاً الانقلاب ليس دائماً مربوط بما أسماه “العسكر”، فالانقلاب المدني أشد خطراً”، وفقا لقوله.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك