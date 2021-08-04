عضو بتأسيسية الدستور يكشف تناقض حديث السويحلي حول الانتخابات

نقل نائب رئيس لجنة المسار الدستوري بما يسمى “مجلس الدولة”، ‏إدريس بوفايد، عن عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إبراهيم ‏البابا، بعض تفاصيل اللقاء الذي حضره مع الرئيس السابق لما يسمى “مجلس الدولة”، ‏عبدالرحمن ‏السويحلي، حول الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن حديث الأخير حمل الكثير من ‏التناقضات.‏

وقال بوفايد، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، نقلا عن البابا، إن “السويحلي ينظر إلى مجلس النواب القادم على أنه أيضا مجلس ‏تأسيسي، ما يعد أمرا غاية في الخطورة، وهذا ما تسعى له البعثة الأممية من ‏ملتقاها، وهو ضرب المسار الدستوري والانقلاب عليه”، وفقا لقوله.‏

وأضاف البابا أن “السويحلي كان يردد دوما أن النصوص وحدها لن تحترم “في إشارة إلى مشروع الدستور”، رغم أنه ما يحاولون القيام به هو وزملائه في ملتقى ‏الحوار المختار كله من موظفي بعثة الأمم المتحدة، التوافق على نصوص ‏لا شرعية لها، وإنتاج سلطة غير متوازنة، ولا ضمانات لاحترام هذه ‏النصوص، وتقود إلى مرحلة مؤقتة أخرى تستنزف الأموال وتزيد الأزمات”، وفقا لقوله.‏

وأكد أن “السويحلي يعيب على مشروع الدستور تبني النظام الرئاسي، واستند ‏في رؤيته هذه على المادة الخاصة باختصاصات الرئيس، وهذا غير دقيق ‏فمشروع الدستور تبنى النظام شبه الرئاسي، وهذا ما يؤكده الاختصاصات ‏المفصلة للحكومة ورقابة مجلس النواب لها”، وفقا لقوله.‏

وأضاف بقوله: “من ضمن اعتراضات السويحلي في محضر الاجتماع الثالث ‏للجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي في 4 يناير 2021م، أن مشروع ‏الدستور لم يخضع لأي مشاورات، فلا ندري تحديداً نوع المشاورات التي ‏يتحدث عنها، فالهيئة التأسيسية منذ بداية عملها وأبوابها مفتوحة لجميع ‏الليبيين، وقدم لها اكثر من ألف مقترح، وأجرت اكثر من 100 لقاء في مقرها ‏مع جل مكونات الشعب الليبي، وتواصلت وبشكل دائم مع كافة المناطق ‏وحتى المهجرين”، وفقا لقوله.‏

وتحدث عن أن السويحلي يقول إنه “ضد الانتخابات الرئاسية وفي ذات ‏الوقت هو مع الانتخابات البرلمانية، رغم أن نفس المخاوف التي ساقها ‏لرفض الانتخابات الرئاسية هي نفسها في حال الانتخابات البرلمانية”، وفقا لقوله.‏

وأتم بقوله: “من ينقلب على المسار التأسيسي الذي بدأه الشعب بانتخاب ‏هيئة تأسيسية، يقوم بنفس فعل من ينقلب على الدستور المقر من ‏الشعب فكلاهما انقلاب على إرادة الشعب، أيضاً الانقلاب ليس دائماً ‏مربوط بما أسماه “العسكر”، فالانقلاب المدني أشد خطراً”، وفقا لقوله.‏

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

