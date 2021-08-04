«الداخلية» تبحث عن المصابين بكورونا بين منتسبيها

شرع ديوان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، في أخذ المسحات لمنتسبي الوزارة للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، وذلك من قبل مستوصف الشرطة المركزي بالتعاون مع مجمع العيادات بمديرية أمن طرابلس وإدارة الخدمات الصحية مجمع القرقني عين زارة.

واوضحت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية أنت اليوم تم البدء في أخذ المسحات لمنتسبي إدارة الشؤون الإدارية، مؤكدة بأن أخذ المسحات ستشمل كافة منتسبي الوزارة.

الجدير بالذكر بأنه قد تم أخذ 150 مسحة كبداية والاسبوع القادم سيتم اجراء تحليل pcr يليها البدء في إجراءات تطعيم ضد كورونا لمنتسبي الوزارة.