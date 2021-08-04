مصدر: مكتب النائب العام باشر تحقيقاته في حادثة منع اللاعبَين من صعود طائرة الإسعاف لأنها تعدّ فضيحةً واستغلالًا للمال العام والنفوذ

كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أن لاعبا المنتخب الوطني للكرة المصغّرة المصابان بالملاريا سيتجهان عند 10 مساء اليوم الأربعاء إلى إيطاليا.

المصدر المسؤول، وفي تصريحات نقلتها منصة فواصل، أوضح أن مكتب النائب العام باشر تحقيقاته في حادثة منع اللاعبَين من صعود طائرة الإسعاف لأنها تعدّ فضيحةً واستغلالًا للمال العام والنفوذ، مشيراً إلى أن اللاعبان الممنوعان من السفر حالتهما كانت أسوأ من بقية اللاعبين، وأحدهما ظهر بعيون مُحمرّة جراء المرض.

ونوه المصدر، بأن اللاعبان أُنزلا من طائرة الإسعاف بدعوى إصابة أحدهما بكورونا وعدم وجود اسم الآخر في قائمة الركاب، و أن هناك تواطؤ من مساعد الطيار وطبيب من الإسعاف الطائر وأمن المطار لركوب شخصين رفقة لاعبي المنتخب المتجهين إلى إيطاليا دون معرفة أسباب سفرهما.

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