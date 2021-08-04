لجنة حقوق الإنسان تدين اختطاف الفريطيس وتطالب بتحريره

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بيانًا، قالت فيه إنها تتابع بقلق بالغ المعلومات الأولية التي تفيد باختطاف مدير مكتب النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، رضا فرج الفريطيس، في منطقة الظهرة بالعاصمة طرابلس، على يد مجهولين مساء يوم أمس.

وطالبت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بالتدخل العاجل لكشف مصيره والعمل على إطلاق سراحه.

وحمّلت اللجنة مسؤولية سلامته وحياته للخاطفين، وكذلك وزارة الداخلية؛ جراء الفشل في تحقيق الأمن والاستقرار وحماية المواطنين من مثل هكذا جرائم _ حسب بيان اللجنة التي طالبت بالعمل بشكل جدي على إنهاء ظاهرة الاختطافات و الاعتقالات التعسفية.

وطالبت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات الليبية الممثلة في حكومة الوحدة الوطنية، بتحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية من خلال العمل الجدي على ضمان تحقيق الأمن والاستقرار وحماية أمن وسلامة وحياة المواطنين، والقضاء على هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المواطنين، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

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