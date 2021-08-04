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نقص الأكسجين يهدد حياة مرضى كورونا في الجنوب

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناشد المكتب الاعلامي التابع لمركز سبها الطبي الجهات الخاصة والعامة توفير مادة الأكسجين التي تشهد نقصا حادا في المركز.

وقال المكتب في إدراج على صفحته في الفيسبوك إن مركزي الفلترة والعزل التابعين لمركز سبها الطبي يشهدان كارثة بسبب التزايد الكبير في عدد حالات الإشتباه بفيروس كورونا واستنفاذ مخزون اسطوانات الاكسجين مطالبا المواطنين وفاعلي الخير بدعم المركز في ظل غياب الدعم الحكومى .
يذكر أن الحكومة تعهدت على لسان رئيسها بتوفير الامكانات اللازمة لتشغيل مراكز العزل في المنطقة الجنوبية إلا أنها ظلت وعودا لم تترجم على أرض الواقع مع اشتداد الموجة الوبائية لفيروس كورونا المتحول .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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