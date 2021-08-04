نقص الأكسجين يهدد حياة مرضى كورونا في الجنوب

ناشد المكتب الاعلامي التابع لمركز سبها الطبي الجهات الخاصة والعامة توفير مادة الأكسجين التي تشهد نقصا حادا في المركز.

وقال المكتب في إدراج على صفحته في الفيسبوك إن مركزي الفلترة والعزل التابعين لمركز سبها الطبي يشهدان كارثة بسبب التزايد الكبير في عدد حالات الإشتباه بفيروس كورونا واستنفاذ مخزون اسطوانات الاكسجين مطالبا المواطنين وفاعلي الخير بدعم المركز في ظل غياب الدعم الحكومى .

يذكر أن الحكومة تعهدت على لسان رئيسها بتوفير الامكانات اللازمة لتشغيل مراكز العزل في المنطقة الجنوبية إلا أنها ظلت وعودا لم تترجم على أرض الواقع مع اشتداد الموجة الوبائية لفيروس كورونا المتحول .

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