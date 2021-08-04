وزير الخارجية المصري: يجب خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير

بحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مع نظيره المصري سامح شكري مجمل نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا ولقاءاته مع مختلف الأطراف.

وجاء ذلك في مكالمة هاتفية ، بحث خلالها الوزيران المصري والإيطالي «عددا من القضايا الإقليمية، لاسيما تطورات الأوضاع في ليبيا وتونس»، حسب بيان صادر عن الخارجية المصرية.

ونقل البيان عن شكري تأكيده «أهمية الوفاء بخارطة الطريق المُعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن 2570 بشأن عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021 وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير».

وأعرب وزير الخارجية المصري عن «الترحيب بالخطوة التي تم اتخاذها بفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراته».

وزار دي مايو ليبيا، الإثنين، رفقة وفد رفيع المستوى؛ حيث التقى في طرابلس كلًا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضوي المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، كما التقى في طبرق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وفي بنغازي التقى وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.