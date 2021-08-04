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لتحييد الخطاب الديني عن الغلو.. “اعطية” يبحث آلية توحيد هيئة الأوقاف

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

4 أغسطس، 2021 11:39 م

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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