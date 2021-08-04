بحث ترتيبات تأمين مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس

أخبار ليبيا 24

بحثت مديرية أمن طرابلس، الأربعاء، الترتيبات والخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس، وأيضا مباراة نهائي الدوري الليبي لكرة القدم التي تجمع قطبي العاصمة الاتحاد والأهلي طرابلس، يوم الجمعة المقبل.

وأكد الاجتماع الأمني الموسع الذي عقد بديوان مديرية أمن طرابلس على جاهزية رجال الأمن في تأدية مهامهم المكلفين بها بالشكل المطلوب.

كما أكد الاجتماع على مراعاة التقيد بقرار حظر التجول الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية والتشديد على تنفيذ تعليمات وزير الداخلية، اللواء خالد مازن، الصادرة بالخصوص.

وضم الاجتماع مدير أمن طرابلس، العميد محمود العابد، ومدير الادارة العامة للدعم المركزي، العميد محمد فتح الله، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، العميد علي النويصري، ومساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، العميد رمضان برباش.