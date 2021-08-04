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إنفوغرافيك ا أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لمفوضية الانتخابات

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24- إنفوغرافيك

عقد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مؤتمرا صحفيا في طرابلس.

أهم ما جاء في المؤتمر:

– تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين مدة أسبوعين إضافيين تمتد إلى 17 أغسطس الجاري.

– تسجيل الناخبين في الخارج سنطلق في 18 أغسطس الجاري وستستمر 30 يوما.

– – المفوضية اتخذت إجراءات للتخفيف من حدة الضغط على مركز الدعم والمساعدة (1441) بما يتيح الاستجابة لأكبر عدد من المكالمات.

الأسباب التي قررت المفوضية على ضوئها تمديد التسجيل:

– مطالبات الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني.

– لإتاحة الفرصة لمن لم سجل أو يرغب في تغيير مركزه الانتخابي السابق.

 –  لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير وصل إلى أكثر من (30) ألف مسجل في اليوم الواحد.

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المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

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