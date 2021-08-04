اللاعب وسام حجازي يؤكد استبعاده من رحلة العلاج إلى إيطاليا

فند لاعب منتخب ليبيا للكرة المصغرة وسام حجازي الأخبار المتداولة بأنه مصاب بكورونا ما سبب في استبعاده من الرحلة الجوية لجهاز الإسعاف السريع التي توجهت باللاعبين المصابين بالملاريا إلى روما لتقلي العلاج في ايطاليا .

وقال “حجازي” في تعليق له على فيس بوك موضحاً ما حدث: “أنزلوني أنا وكابتن ربيع لكي يأخذ مكاننا كابتن من شركة الطيران” .. وقد ظهر اللاعب في إحدى الصور المنشورة بعيون ملتهبة بلون أحمر من أثر إصابته بالملاريا التي لحقت به في نيجيريا مع رفاقه من الفريق وأحد المدربين أثناء المشاركة الليبية التي أصيب فيها مجموعة من اللاعبين توفي أحدهم ونقل البقية إلى إيطاليا للعلاج .

وأصدر جهاز الاسعاف الطائر اللييي -من جانبه- بياناً قال فيه إنه تابع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الكلوب هاوس من تشويه في حق الجهاز – حسب وصف القيمين عليه ومن هنا وجب التوضيح- موضحين أن الرحلة المنفذة مقررة منذ يوم الخميس الماضي و سبب التأخر هو عدم حصول اللاعبين على تصريح للعلاج .

وأضاف الجهاز في بيانه أنه ( بالأمس تم تنفيذ الرحلة وأثناء الكشف الروتيني على الراكبين تبين إصابة أحد اللاعبين بكوفيد19 كورونا ومنع من الركوب حفاظاً على باقي الركاب وطاقم الرحلة وأن الراكب الثاني لايملك تصريح ولم يدرج اسمه من ضمن قوائم المصرح لهم.

وأضاف البيان أنه فيما يخص الراكبين محل الجدل –” كابتن الاسعاف السريع وابنه” قال الجهاز إنهم :

( يملكون حجز مسبق بالجهاز وذلك لأن الجهاز يحاول تسهيل السفر على المواطنين إلى أوروبا في حال كان يملك رحلة إلى أي دولة أوروبية حيث تقدم الراكبان بطلب لمكتب الاسعاف السريع يوم الخميس وطلبو الموافقة وتحصلو عليها .. وهذ الاجراء نتيجة الحظر الذي تعانيه شركات الطيران الليبية من الهبوط في المطارات الأوروبية تمت إتاحة الفرصة لهما.. وفيما يخص مصاب الكورونا ويعاني من ملاريا تم استئجار طائرة خاصة بنقل مصابين كورونا ويجري نقله الى ايطاليا ).

وخلص الجهاز إلى أنه نشر صورة ( من ركاب الطائرتين تحمل أسماء الركاب محل الجدل ومتحصلين على كافة الموافقات) وأنه ( يتحفظ على نشر التحليل الخاص يالمصاب بكوفيد19 وذلك من أجل الخصوصية ومهنية العمل).

حمل البيان توقيع مكتب الإعلام بجهاز الإسعاف الطائر، فيما دحض اللاعب وسام حجازي خبر أن لديه إصابة بكورونا ، فيما ذكرت حسابات متداولة أن الشخصين الذين قال الجهاز أنه أتاح لهما تسهيلات السفر إلى أوروبا نظراً لحظر الطيران هما كابتن يعمل بجهاز الاسعاف الطائر وابنه.

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